Гипсовый тыл

Министерство финансов США в рамках очередного пакета санкций ввело ограничения в отношении Научно-производственного предприятия «Звезда» — единственного в России и одного из немногих в мире производителей катапультных кресел для боевых самолетов и вертолетов, а также производителя космических скафандров и кресел для кораблей «Союз».