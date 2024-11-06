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Гипсовый тыл

Гипсовый тыл

Министерство финансов США в рамках очередного пакета санкций ввело ограничения в отношении Научно-производственного предприятия «Звезда» — единственного в России и одного из немногих в мире производителей катапультных кресел для боевых самолетов и вертолетов, а также производителя космических скафандров и кресел для кораблей «Союз».

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