ERT: Премьер Греции Мицотакис пообещал помочь Европе в независимости от российского газа

Греция ведет разведывательную деятельность месторождений углеводородов и при ожидаемых результатах будет способна помочь Европе в ее политике независимости от российского природного газа.
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