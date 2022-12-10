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ERT: Премьер Греции Мицотакис пообещал помочь Европе в независимости от российского газа

Греция ведет разведывательную деятельность месторождений углеводородов и при ожидаемых результатах будет способна помочь Европе в ее политике независимости от российского природного газа.

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