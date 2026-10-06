Нобелевскую премию по физики присудили Фрэнсису Хальцену

Нобелевская премия по физике была присуждена профессору Университета Висконсина Фрэнсису Хальцену. Об этом сообщили на официальном сайте премии.
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