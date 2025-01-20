Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье

Артиллеристы противотанкового дивизиона 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась в жилой постройке, и склад с боеприпасами противника на ореховском направлении в Запорожской области.