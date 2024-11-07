Как установить УВЭОС на автомобиль

С 1 октября 2022 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при ввозе транспортных средств на территорию Российской Федерации необходимо приобрести и установить УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб) с подключенной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».