Ученый из университета “Сириус” работает над созданием протеза, способного ощущать тепло и холод, сообщает вчера журнал федеральной территории.
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Ученый из университета “Сириус” работает над созданием протеза, способного ощущать тепло и холод, сообщает вчера журнал федеральной территории.