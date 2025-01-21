Shaman показал необычную “мужскую” маску, которую делает по утрам

Певец Ярослав Дронов, общеизвестный под псевдонимом Shaman, снова привлек внимание зрителей не только своими яркими выступлениями и патриотичными песнями, но и неожиданными деталями из своей повседневной жизни.
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