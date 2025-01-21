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Shaman показал необычную “мужскую” маску, которую делает по утрам

Shaman показал необычную “мужскую” маску, которую делает по утрам

Певец Ярослав Дронов, общеизвестный под псевдонимом Shaman, снова привлек внимание зрителей не только своими яркими выступлениями и патриотичными песнями, но и неожиданными деталями из своей повседневной жизни.

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