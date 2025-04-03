Сергунина: С 8 по 13 апреля ВДНХ приглашает на программу ко Дню космонавтики

На ВДНХ подготовили цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики. С 8 по 13 апреля посетителей выставки ждут показы документальных и художественных фильмов, тематические экскурсии, лекции и интерактивные программы.
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