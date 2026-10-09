3 комнатная квартира 54кв.м улица Давыденко Червоногвардейский район в Макеевке - 4 200 000 руб

В продаже 3к.сталинка ж/б перекрытия, Червоногвардейский р-н (61 квартал ул. Давыденко). Квартира в хорошем состоянии (ремонт делали для себя), не угловая, теплая, уютная, светлая, проводка медная, батареи чугунные, трубы и стояки поменяны (м\пл.
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