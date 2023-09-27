Польша не стала рассматривать версию о причастности к диверсии на «Северных потоках» украинского экипажа замеченной у газопроводов яхты

Власти Польши не поддержали озвученную немецкой прессой версию о возможной причастности к диверсиям на «Северных потоках» состоявшего из украинских граждан экипажа яхты, замеченной у российских газопроводов.
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