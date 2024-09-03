Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июле принесло благоустройство Мемориала Славы Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.