РСА: 1 июля 2024 года появятся российские «Синие карты»

Страховщиками - членами бюро «Зеленая карта» РСА принято решение о начале выдачи с 1 июля 2024 года страховых сертификатов нового образца «Синяя карта», подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках в Республику Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)