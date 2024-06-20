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РСА: 1 июля 2024 года появятся российские «Синие карты»

РСА: 1 июля 2024 года появятся российские «Синие карты»

Страховщиками - членами бюро «Зеленая карта» РСА принято решение о начале выдачи с 1 июля 2024 года страховых сертификатов нового образца «Синяя карта», подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках в Республику Беларусь.

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