О ходе полевых работ, кормозаготовке и основной обработке почвы в республике рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
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