Энергетический кризис в Приднестровье: экономический шок и веерные отключения

Приднестровье переживает тяжёлый экономический кризис из-за энергетической блокады. Глава республики Вадим Красносельский сообщил, что большинство предприятий простаивает, в жилых домах отсутствует отопление и горячая вода.
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