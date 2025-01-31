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Энергетический кризис в Приднестровье: экономический шок и веерные отключения

Энергетический кризис в Приднестровье: экономический шок и веерные отключения

Приднестровье переживает тяжёлый экономический кризис из-за энергетической блокады. Глава республики Вадим Красносельский сообщил, что большинство предприятий простаивает, в жилых домах отсутствует отопление и горячая вода.

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