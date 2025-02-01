Экстрасенс Миронова предсказала: авиакатастрофа в начале президентства Трампа — дурное знамение Ирэн ОрлонскаяЭкстрасенс Дарья Миронова считает, что страшная авиакатастрофа, произошедшая в первые дни президентства Дональда Трампа, является дурным знаком для Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии