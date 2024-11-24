Эвакуированная из Курской области жительница деревни Никипеловка рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались вандализмом, разрушая жилища людей и занимаясь кражей их имущества, сообщает РИА Новости.
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