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Бойцы ВСУ крали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

Бойцы ВСУ крали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

Эвакуированная из Курской области жительница деревни Никипеловка рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались вандализмом, разрушая жилища людей и занимаясь кражей их имущества, сообщает РИА Новости.

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