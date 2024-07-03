Минфин предложил проиндексировать акцизы по инфляции

Правительство предложило поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. В числе прочего предлагается проиндексировать ставки на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции — 4% и преобразовать курортный сбор в туристический налог.
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