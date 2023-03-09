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Экс-депутат Рады Кива: Зеленский, поддержавший протестующих в Грузии, фактически призвал их к государственному перевороту

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский, поддержавший протестующих в Грузии, фактически призвал их к государственному перевороту

Украинский лидер Владимир Зеленский, который поддержал протестующих в Грузии, фактически призвал их к осуществлению государственного переворота в закавказской республике.

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