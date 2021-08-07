Позитив для оптимистовПолитика«Ты в декрете 2 года отдыхала, теперь моя очередь»: почему не все мужья понимают своих жен, приведу пример Про мужское восприятие декретного отпуска супруги ходят анекдоты. Но за каждой шуткой нередко стоят реальные истории.Вернуться к статье193НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада МираЕсть интересная укр. ТВ передача "Папа попал" где заезженную семейным бытом жену отправляют на отдых, а её муж бездельник остаётся один с детьми и выполняет задания связанные с детьми и с домашним бытом. Если справляется, получает семья денежный приз. Только так и может муж оценить домашний труд своей жены испытав на своей шкуре. Забавная и поучительная передача)))Natalyпрошлым летом 2020 году стала свидетелем оживленной дискуссии. Одна ответственная дама доказывала, что маленького, но уже активно ползающего ребенка нельзя оставить одного даже на 10 минут (я бы сказала, что и на пять минут нельзя). А некий мужчина доказывал ей, что это бред, и что незачем быть такой перестраховщицей и клушей. Мол, все это лишнее, и скорее всего вы все врети, чтобы набить себе цену. На самом деле вы, бабы, просто сидите дома, смотрите сериалы и наслаждаетесь праздником жизни и ничегонеделания. В то время как мужик в офисе пашет, чтобы у вас все было. Я бы только радовался, если бы мне довелось в декрете посидеть, вместо придирок начальника. По этой оживленной беседе я сразу поняла, что женщины есть свои дети. И она не понаслышке знает все прелести того самого «возраста исследований», когда эти дети пихают в рот что попало, умудряются разбирать неразбираемое, пихать пальцы в невпихуемое и выбираться из самых безопасных мест, где их оставили незадачливые родители. А у мужчины, вероятно, или нет детей, или у него есть жена, которая и берет на себя все эти вопросы. Потому что хоть у некоторых дети и растут как трава, и даже иногда выживают, но, в общем и целом, оставлять грудничка наедине даже с самым безопасным миром чревато. Слишком много всего может случиться в этом случае. Но это, как говорится, только первая часть марлезонского балета. Вишенка на торте состояла в том, что тот самый гражданин, устав спорить, решил сменить тему беседы. И, не моргнув глазом, стал жаловаться на те ограничения, которые ему пришлось перенести в самоизоляции. Его приводил в ужас повторяющийся каждое утро день сурка. Невозможность общения с друзьями кроме как по вацапу. Его бесили ограничения свободы, одни и те же лица, которые он видел ежедневно. Он хотел в бар, в горы, на работу уже, в конце концов. Потерянные доходы и шаткое положение его фирмы выводили его из себя. Он не понимал, сократят его, или сохранят за ним место, и каким будет его доход. Он не знал, каким в сложившейся ситуации будет его будущее. Он устал видеть одни и те же стены и домочадцев, и втайне мечтал, чтобы все исчезли, и он побыл дома хотя бы день в одиночестве, тишине и для себя. Шум и чье-то кряхтение мешали ему работать из дома, и все что он делал, давалось ему с огромным трудом. Короче говоря, ад какой-то, а не самоизоляция. Казалось бы, вот оно, прозрение! Однако, естественной и однозначно напрашивающейся связи между декретом и самоизоляцией гражданин не увидел. Такой вот туннельное зрение.Майя MajaМрак беспросветный. Мужик сам себя загнал в угол жизни. Таким прозрение не грозит.LLuidmilaразводиться, ничего не поможетNatalyПочему женщины иногда говорят: «Я потратила на тебя лучшие годы жизни!» Все дело в том, что народном фольклоре, сформировавшемся в период острой послевоенной нехватки мужчин, статусу замужней женщины придаются магические свойства. - Например, женщину, которой уже исполнилось 25, 30 или 35 лет, а она еще не замужем, пугают одинокой старостью с сорока кошками. В ход идет лукавое противопоставление. С одной стороны - картинка счастливой матери семейства, окруженной заботами мужа и уважением подросших детей. С другой стороны – одинокая старушка в деменции, антисанитария, грязь и сожаления о неправильно сделанном выборе. - Не менее популярна сказка о лейтенанте, превратившемся в генерала. Мол, в молодости жене лейтенанта, конечно, придется несладко. Придется помотаться по гарнизонам, перетерпеть тяжелый быт боевой подруги, отказаться от своих интересов. Зато годам к 45-50 самое время становиться генеральшей, со всеми положенными ей знаками отличия. Дорогой шубой, золотыми украшениями, личным авто с водителем и разными другими привилегиями, о которых простые смертные могут только мечтать. - Часто в качестве награды за вложенные в правильного мужчину годы женщине предлагается своеобразное средство от морщин: глаза влюбленного, как и в молодости, мужа. «Дети, вашей маме снова семнадцать!» - поет воображаемый мужчина, с обожанием поглядывая на жену. В то время как одинокие незамужние ровесницы бестолково бегают по кабинетам косметологов и спортзалам. Короче говоря, песни бывают разные, а мотив их один. Даже если сейчас замужество тебе не очень нужно, ты все равно должна застолбить и обслуживать какого-нибудь мужчину что называется впрок. Даже если тебе сейчас кажется, что тебе тяжело, что твои вложения в отношения и семейный быт односторонние, то тебе это кажется. Пройдет лет 20-30, и ты на своей шкуре убедишься в том, какой правильный выбор ты сделала. Так что лучше тебе поторопиться, и без возражений идти на кухню готовить борщ. А щедрая награда – она впереди. Однако реальность часто очень сильно расходится с ожиданиями. Например, то, будет ли женщина в возрасте бедной или обеспеченной, в большей степени зависит от ее вложений в себя как специалиста, чем от ее матримониального статуса. Генералы иногда внезапно понимают, что хотят видеть рядом кого-то помоложе. И брак с легкостью расторгается в ЗАГСе, а авто, шубу и привилегии получает юная и наглая особа, не желающая выходить замуж за лейтенанта. И даже самый влюбленный и верный из мужей, который день и ночь пел: «Дети, вашей маме снова семнадцать!», может внезапно покинуть этот мир. Такова жизнь. И вот когда женщина понимает, что вложения ее были напрасны, тогда и звучит эта горькая фраза про зря потраченные лучшие годы. Поэтому я считаю, что отталкиваться надо не от того, что даст тебе этот мужчина в далеком будущем, согласно мифам и легендам сидящих на лавочках тетушек, которые сами живут не слишком счастливо. А от настоящего, от «здесь и сейчас». А если уж очень хочется сделать инвестицию, то инвестиции в себя гораздо надежнее инвестиций в мужчину, которые делали наши прабабушки в те времена, когда кроме как замуж приличной женщине и выйти-то было некуда. Мужчина, который честно разделяет с женой бытовые заботы, облегает ее жизнь, дарит ей любовь и тепло - не тратит лучшие годы, а даже украшает и улучает их. А вот мужчина, отношения с которым полностью держатся на женщине, и нужны только ради призрачных выгод в будущем совершенно точно занимает силы, время и счастье в настоящем. А время – это единственный ресурс, который нельзя вернуть. Поэтому женщине, чтобы не жалеть о потраченных впустую своих «лучших годах», не стоит пытаться вложить их выгодно в какого-нибудь мужчину – все равно угадать с этим очень тяжело. Лучше с удовольствием проживать каждый день, таким образом, каким хотелось и мечталось, а не с оглядкой на чужое мнение или собственные страхи.NatalyЗнаете, одна из вещей, которая меня всегда раздражала в воспитании девочек – это пассивное отношение к собственным ресурсам. Предполагается, что главным источником любого ресурса и его добытчиком в большинстве случаев является мужчина. Мол, попадется тебе успешный и богатый папа – быть тебе звездой. Или: попадется тебе муж хороший – тогда можно и не работать. Пусть он зарабатывает. Иногда, когда ни папы, ни мужа нет, допускают вмешательство матери-природы, а то и судьбы. Мол, если повезло девочке родиться красивой, судьба ее сложится иначе, чем у обычной «серой мышки». Еще бы: кругом поклонники, можно «хорошо устроиться». Но от каждого из этих подходов буквально пахнет пассивностью и зависимостью. А потом мы удивляемся тому, что при формально достигнутом равноправии женщины у нас часто озабочены мыслью: на кого бы опереться, за кого бы ухватиться? И почему, утратив красоту и молодость, женщины часто впадают в глубокую депрессию. Кстати, и для многих мужчин мысль о том, что количество ресурсов при рождении не равно, играет роль успокоительного. Мол, ну да, мне не везет, я лежу на боку. Но в стране неравенство, и чего вы хотели? Кто это виноват, в конце концов, я или правительство? Лично мне гораздо больше нравится рассматривать наши актуальные ресурсы как запас семян, которые еще нужно вырастить. Можно иметь одно единственное живое семечко. Посадить его во взрыхленную землю, и день за днем бережно ухаживать за ним, поливать и удобрять. Из семечка со временем вырастет дерево. Оно даст семечки, необходимые для следующего засева. И таким образом у работящего садовника вырастает целый сад. А можно иметь огромный мешок семян. Но лениться их сажать. Не рыхлить землю, не читать специальные книги по уходу, а просто кидать, как ни попадя. И тогда из этих семян мало что вырастет. Так, несколько деревьев, стихийно пробившихся, но не благодаря, а вопреки. Мне кажется крайне важным научить себя не только грамотно тратить ресурсы (этому девочек, кстати, все-таки учат). Но и выращивать их, как выращивают деревья и цветы. Постепенно из зернышка своей привлекательности вырастить сад красоты, поддерживая здоровье и формируя личный стиль. Из крупицы таланта – поле творческих всходов. Из зарплаты – стартовый капитал, а из стартового капитала – возможность жить безбедно и в удовольствие, не думая в ужасе о завтрашнем дне. Вот что мне кажется еще более важным, чем успешный старт, которым могут похвастаться десятые доли процента. Поэтому мне кажется, что расплодившиеся в неимоверном количестве в 2000-е курсы типа «найди богатого мужа» нужно заменять другими. Рассказывающими о том, как вырастить свой собственный сад ресурсов из своих собственных семян. Даже если кажется, что их очень и очень мало (например, средняя зарплата около 30 тыс. рублей).Ведь иногда для того, чтобы вырос прекрасный сад, надо лишь немного семян и много упорства.Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++++++++++++ГусЕнаПрям мразу и разводиться? Мужика уволили, у него стресс. Болтает лишнего.дмитрий казанцевСтатья полный бред ,если в одной семье произошла подобная ситуация,то это не значит, что во всей России то-же самоеNatalyв России да и во всем подлунном мире именно та стуация, что на одну зарплату работающего человека не возможно содержать домохозяйство и семью достойным образом, а если ещё в семье появляются иждивенцы (детки)то вкалывать нужно обоим родителям иначе не выжить от слова совсем таковы уж экономические реалии в любой стране даже как бы очень очень социально развитой с огромной материальной поддержкой семей от государства, ведь рассчитывать только на льготы и пособия, это скатиться на самое дно маргиналов помойки нищенствовать и побираться попрошайничать, а не жить нормальным членом общества " потребления" где успех = материальный достаток с кучей накупленного барахла, как то дома машины шмотки мебель бытовая техника)))))NatalyПроблемы в отношениях начинаются ровно в тот момент, когда появляется посыл «ты мне должна(ен)». Когда на первый план выходит не ценность партнера и отношений как таковых, а функция — то, что человек якобы обязан делать для другого. Кто, что и кому задолжал в отношениях?К счастью (или к сожалению) нет такого общепринятого кодекса, где прописаны обязанности мужчин и женщин в отношениях. В каждой паре действуют свои гласные или негласные законы. Чаще всего они опираются на правила общества и установки семьи, в которой рос человек. Если представления мужчины и женщины об идеальных отношениях совпадают, то проблем нет. Сложности начинаются тогда, когда, во-первых, один ждет от другого того, что тот давать в принципе не собирается (ну, нет у него такого в картине мире). А, во-вторых, когда эти ожидания не обсудили и не договорились. Например, у Маши в семье было принято, что папа помогает по хозяйству маме и она ждет того же от Пети. А у Пети в семье папа не участвовал в бытовых вопросах и он считает такое устройство вполне нормальным. В результате Маша будет обижаться, что ей не помогают, а Петя — искренне удивляться, что ему «выносят мозг» на ровном месте и дистанцироваться. Или же Аня не считает, что женщина обязана рожать ребенка, а Максим убежден, что это основная роль женщины. Если они прояснят это до свадьбы, то сэкономят кучу времени и нервов друг другу. Но часто бывает так: «поженимся, а там уже он(а) никуда не денется, разберемся» и не разбираются в итоге. Все мы хотим отношений, чтобы что-то в них получить и это нормально. Например, любовь, поддержку, заботу или надежную опору, финансовое обеспечение, защиту. У каждого набор потребностей свой. Исходя из них, мы составляем образ подходящего партнера, его качества, сильные стороны, образ жизни. При этом редко кто задумывается, что сам готов предоставить взамен, какой вклад сделать в пару, в семью. Эти ожидания от другого по сути не что иное, как проекции. И когда мысли о том, как все должно быть, не совпадают с реальностью, тут-то и наступает наш персональный ад в отношениях. От «ты меня не любишь» до «опять я ошиблась(ся) в выборе». Когда возникает «ты мне должен(на)?» Когда кто-то из партнеров не хочет брать ответственность за свои хотелки на себя. Например, у женщин часто бывает такое «мужчина должен меня обеспечивать, потому что я женщина». А у мужчин «женщина должна вести быт, а я и так устаю на работе». Но вопрос к ним такой — а что ты сама сделала, чтобы обеспечить себе необходимый уровень дохода и что ты сам сделал, чтобы у тебя дома было уютно и чисто? То же касается и эмоциональных потребностей. В этом случае люди путают партнера с мамой и считают, что другой должен удовлетворять их потребности, решать проблемы и заботиться. Возлагают ответственность за свое счастье на плечи партнера. Когда кто-то из партнеров чувствует острый дефицит и хочет выбить что-то для себя. К примеру, женщина занимается огородом, потому что ей это нравится, но устает и требует, чтобы муж ей помогал: «Ты должен мне помогать, почему я тут одна все делаю?» Это способ надавить, чтобы получить желаемое. Она может обижаться или кричать, но это будет вызвано ее же ожиданиями от мужа. Он может выслушать стенания жены, но в конечном итоге сам решит — будет помогать или нет. Поэтому отвечая на вопрос «кто, что и кому должен в отношениях», скажу так: ровно то, о чем партнеры договорились. Потому что нет никакого другого закона для двоих, кроме того, который принят ими обоими. Отношения — это не про долг, это про выбор и ответственность. Когда человек должен, то он лишь функция без собственных желаний. И попытка выбить из партнера то, что он давать не хочет, будет весьма разрушительна для отношений.Виктор Белогорцеву них одна гребенка на всехААндрейЗанимаясь дома ребенком, это нельзя назвать тяжёлым трудом, потому что для женщины это естественно, у неё инстинкт, она сама же этому ребёнку дома и радуется, занимаясь ребёнком она может и за компьютером сидеть и с подругами сплетничать. Только денег в дом это не приносит, она воспитывает не чужого ребёнка. Пусть поменяются местами, она будет работать вне дома почти не видя ребёнка, придёт домой и сразу спать, утром опять из дома на весь день, может тогда поймёт что значит зарабатывать как мужик.Элина МорозоваКакой "инстинкт"? Это вынужденная безысходность для многих женщин и самооправдание для многих мужчин. А вот ваше предложение поменяться местами я одобряю на 100%, Ну или хотя бы поделить декретный отпуск пополам.ГусЕнаМеняются. И ничего хорошего не получается-мужики ломаются. Домашний труд может и не тяжелый физически, но,, морально; вы смогли бы 10 раз на дню делать то, что другие тут же разрушают?Элина МорозоваДа мужики и физически ломаются. Если ночью вскакивать по 2-3 раза и днем не всегда прилечь возможно. Я почти 3 года нормально не спала. Ребенок был беспокойный.ГусЕнаУ меня коллега был-ребенок родился-его все так жалели-на рабоиу придет , затырится где-нить и спит. Как-то встречаю его жену и говорю:" Ну ты че, мы ск будем за него работать..." А она отвечает:" Так он в другой комнате спит". Но, жалуется, что СЛЫШНО. ЖУЧАРА. Я на работе его "разоблачила", а коллектив мужской, так на меня так осуждающе-мол, Аня, он же ВСЕ СЛЫШИТ....(!). А женщины ГЛУХИЕ.Элина МорозоваВранье, ничего они не слышат. Моего БМ ничем не разбудить было, если только холодной водой не поливать. Нет , по поводу ребенка тут и вопросов не было. Муж всегда спал, ему же работать надо. А вот на работу его разбудить всегда проблемой было.. Еще в род. доме все роженицы хотели побыстрее выписаться домой, а вот те, которые по второму-третьему рожали, (была даже 5-го родила), говорили : не торопитесь, отсыпайтесь, потом еще вспомните как здесь хорошо было ничего не делать))) Тогда в роддоме детей держали отдельно, в отдельной палате..ГусЕнаВот именно. По своим мужьям знаю-НЕ СЛЫШАТ НИЧЕГО. Глухие паприроде:)))Комментировать
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