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Воронежские новости

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В Воронеже появится новый троллейбусный маршрут

В Воронеже появится новый троллейбусный маршрут

С 29 ноября в Воронеже начнет функционировать новый троллейбусный маршрут № 33. Он будет следовать от Воронежского государственного университета (ВГУ) до улицы Перхоровича, проходя через улицы Кирова, Ворошилова, Космонавтов и Южно-Моравскую.

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