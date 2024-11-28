В Воронеже появится новый троллейбусный маршрут

С 29 ноября в Воронеже начнет функционировать новый троллейбусный маршрут № 33. Он будет следовать от Воронежского государственного университета (ВГУ) до улицы Перхоровича, проходя через улицы Кирова, Ворошилова, Космонавтов и Южно-Моравскую.