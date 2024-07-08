Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Global Look Press/Kremlin Pool Президент Российской Федерации Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посланий для главы Белого дома Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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