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Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Global Look Press/Kremlin Pool Президент Российской Федерации Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посланий для главы Белого дома Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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