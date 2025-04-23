Высланный из России молдавский агент Дмитрий Руснак помог начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову установить контакты с нынешним президентом Молдавии Майей Санду, которая на тот момент была кандидатом на пост главы республики.
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