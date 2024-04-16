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Байден отказался давать показания по делу об импичменте

Байден отказался давать показания по делу об импичменте

REUTERS/Leah Millis Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителейДжеймсу Комеру, что американский лидер Джо Байден не будет давать показания в рамках расследования по импичменту, сообщил телеканал CNN.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Старость конечно нужно уважать, но выбирать в президенты человека,  уже слегка соображающего, кроме того имеющего сына-наркомана, который шарахается по всему Белому дому и рассыпает везде свою наркоту.  НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ВЫБИРАТЬ ВО ВЛАСТЬ,тем более в таком сильном и богатом государстве, как США.   Это ТАК ОПУСТИТЬСЯ!!... Был когда-то Байден, ДА ВЕСЬ ТЕПЕРЬ ВЫШЕЛ!! ПОЗОР!!
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