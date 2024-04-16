Байден отказался давать показания по делу об импичменте

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лина любимцева

Старость конечно нужно уважать, но выбирать в президенты человека, уже слегка соображающего, кроме того имеющего сына-наркомана, который шарахается по всему Белому дому и рассыпает везде свою наркоту. НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ВЫБИРАТЬ ВО ВЛАСТЬ,тем более в таком сильном и богатом государстве, как США. Это ТАК ОПУСТИТЬСЯ!!... Был когда-то Байден, ДА ВЕСЬ ТЕПЕРЬ ВЫШЕЛ!! ПОЗОР!!