REUTERS/Leah Millis Администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителейДжеймсу Комеру, что американский лидер Джо Байден не будет давать показания в рамках расследования по импичменту, сообщил телеканал CNN.
Байден отказался давать показания по делу об импичменте
Комментарии
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лл
лина любимцева
Старость конечно нужно уважать, но выбирать в президенты человека, уже слегка соображающего, кроме того имеющего сына-наркомана, который шарахается по всему Белому дому и рассыпает везде свою наркоту. НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ВЫБИРАТЬ ВО ВЛАСТЬ,тем более в таком сильном и богатом государстве, как США. Это ТАК ОПУСТИТЬСЯ!!... Был когда-то Байден, ДА ВЕСЬ ТЕПЕРЬ ВЫШЕЛ!! ПОЗОР!!
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