Российские юные шахматисты смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ

Вице-президент федерации призвал генеральную ассамблею рассмотреть такую возможность Вице-президент ФИДE Вишванатан Ананд обратился к генеральной ассамблее шахматной федерации с просьбой разрешить участвовать в международных соревнованиях детям и лицам с ограниченными возможностями, находящимся под санкциями, пишет СпорRT.