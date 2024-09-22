Российские юные шахматисты смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ

Вице-президент федерации призвал генеральную ассамблею рассмотреть такую возможность Вице-президент ФИДE Вишванатан Ананд обратился к генеральной ассамблее шахматной федерации с просьбой разрешить участвовать в международных соревнованиях детям и лицам с ограниченными возможностями, находящимся под санкциями, пишет СпорRT.
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