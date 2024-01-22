В Башкирии одновременно заработали WhatsApp* и Telegram

В Башкортостане после масштабного сбоя одновременно заработали мессенджеры WhatsApp* и Telegram. Как стало известно Общественной службе новостей, это произошло около 12:30 по местному времени (10:30 мск).
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