За деньги да: как люксовые автобренды продавались в России в 2024 году

Официальные поставки роскошных европейских автомобилей прекратились синхронно в 2022 году. Однако новинок Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini и Aston Martin россияне не лишились — более того, зачастую машины стали приходить даже быстрее! «Мотор» сопоставил данные «Автостата» за 2024 год, сравнил с досанкционным 2021 годом и пришёл к любопытным выводам.