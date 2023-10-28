Мигранты почувствовали безнаказанность после того, как их «разбросали» по ведомствам

Анастасия Удальцова: Гастарбайтеры попадают в Россию по «серым» схемам, по ним и живут Павел Еськов На фото: депутат Государственной Думы Анастасия Удальцова Материал комментируют: Анастасия Удальцова В России продолжается рост криминальной активности иностранных граждан, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.