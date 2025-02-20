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Роспотребнадзор сообщил об аномально раннем пробуждении клещей в шести регионах

Роспотребнадзор сообщил об аномально раннем пробуждении клещей в шести регионах

В январе 2025 года укусы клещей получили жители шести российских регионов - в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, в Ростовской и Калининградской областях, пишут "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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