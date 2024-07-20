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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В Европе смотрят так: если российский футболист — значит, зажравшийся, много заработал, подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах». Сердеров о зарплатах

«В Европе смотрят так: если российский футболист — значит, зажравшийся, много заработал, подпишем его на год. Везде так относятся, особенно не в топ-лигах». Сердеров о зарплатах

— За следующие пять лет ты сменил семь команд. Почему так много? — После «Енисея» мне начали давать контракты на год.

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