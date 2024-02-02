По запросу Киева в Аргентине арестовали сына русского бизнесмена

Галина 123

А причём тут сын с семьей? Уроды моральные совсем охренели, таскаются с этой окраиной как дурак с писаной торбой, лишь бы "старшему брату" угодить . На весь мир транслируют суд на Хантером Байденом за действительно совершенные уголовные и экономические преступления, а папаша его покрывает. И с обоих как с гуся вода...