В международном аэропорту Буэнос-Айресе задержали гражданина России. Теперь его могут выдать Украине.
По запросу Киева в Аргентине арестовали сына русского бизнесмена
Комментарии
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Галина 123
А причём тут сын с семьей? Уроды моральные совсем охренели, таскаются с этой окраиной как дурак с писаной торбой, лишь бы "старшему брату" угодить . На весь мир транслируют суд на Хантером Байденом за действительно совершенные уголовные и экономические преступления, а папаша его покрывает. И с обоих как с гуся вода...
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