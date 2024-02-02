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Царьград

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По запросу Киева в Аргентине арестовали сына русского бизнесмена

По запросу Киева в Аргентине арестовали сына русского бизнесмена

В международном аэропорту Буэнос-Айресе задержали гражданина России. Теперь его могут выдать Украине.

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Комментарии
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Галина 123
А причём тут сын с семьей? Уроды моральные совсем охренели, таскаются с этой окраиной как дурак с писаной торбой, лишь бы &quot;старшему брату&quot; угодить  . На весь мир транслируют суд на Хантером Байденом за действительно совершенные уголовные и экономические преступления, а папаша его покрывает. И с обоих как с гуся вода...
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