5 бомбических блюд с куриным филе

Куриное филе по праву может считаться одним из самых полезных сортов мяса. Оно легко готовится и всего за пару минут пропитывается различными ароматами, от пряных специй и сочных овощей до сыров, сушёных трав и соусов на любой вкус.
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