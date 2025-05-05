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Всё о женщинах

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Металлические визитки и кулоны из отпечатков: какие товары покупают москвичи для создания имиджа

Металлические визитки и кулоны из отпечатков: какие товары покупают москвичи для создания имиджа

Среди москвичей в последнее время стали популярны эксцентричные товары для создания имиджа: металлические визитки, кулоны из отпечатков носов питомцев… «Вечерняя Москва» разобралась в оригинальных способах заявить о себе.

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