Металлические визитки и кулоны из отпечатков: какие товары покупают москвичи для создания имиджа

Среди москвичей в последнее время стали популярны эксцентричные товары для создания имиджа: металлические визитки, кулоны из отпечатков носов питомцев… «Вечерняя Москва» разобралась в оригинальных способах заявить о себе.
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