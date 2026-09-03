Дегтярев вмешается в ситуацию с отказом КХЛ в аккредитации журналистам

Министр спорта Михаил Дегтярев пообещал разобраться в ситуации, в которой КХЛ не выдала аккредитацию нескольким известным спортивным журналистам, в частности обозревателю «Спорт-Экспресс» Алексею Шевченко.
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