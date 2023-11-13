Самый «миролюбивый» на планете блок НАТО продолжает открыто угрожать России. 9 ноября в интервью литовской телерадиокомпании LRT командующий сил НАТО в Литве датчанин, полковник Петер Нильсен.
НАТО угрожает блокадой Калининграду и Санкт-Петербургу
Комментарии
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Н
Наталья
Он предлагает России пробить Сувалкский коридор, я правильно поняла?
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8 мин.
G
GISMbICH
Ну, по их логике, в случае успешной блокады Калининградской людасти, (ключевая фраза "В СЛУЧАЕ"), Путин должен решиться именно на такой шаг. А что если их блокада будет неуспешной?
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1 мин.
Natalija Osminina
Литва решила внедрить новый план национальной обороны. По этому плану все гражданские лица мужского пола от 18 до 65 лет должны вступить в тероборону и начать обучаться владению оружием. Как это будет претворяться в жизнь опубликуют на днях на сайте правительства.
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