НАТО угрожает блокадой Калининграду и Санкт-Петербургу

Ну, по их логике, в случае успешной блокады Калининградской людасти, (ключевая фраза "В СЛУЧАЕ"), Путин должен решиться именно на такой шаг. А что если их блокада будет неуспешной?

Natalija Osminina

Литва решила внедрить новый план национальной обороны. По этому плану все гражданские лица мужского пола от 18 до 65 лет должны вступить в тероборону и начать обучаться владению оружием. Как это будет претворяться в жизнь опубликуют на днях на сайте правительства.