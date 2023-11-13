Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Литва решила внедрить новый план национальной обороны. По этому плану все гражданские лица мужского пола от 18 до 65 ...НАТО угрожает бло...
  • GISMbICH
    Ну, по их логике, в случае успешной блокады Калининградской людасти, (ключевая фраза "В СЛУЧАЕ"), Путин должен решить...НАТО угрожает бло...
  • Natalija Osminina
    Профессионально пригодна, еще  тупее Столтенберга. Бундесвер развалила и НАТО развалит.Тонкости политиче...

НАТО угрожает блокадой Калининграду и Санкт-Петербургу

НАТО угрожает блокадой Калининграду и Санкт-Петербургу

Самый «миролюбивый» на планете блок НАТО продолжает открыто угрожать России. 9 ноября в интервью литовской телерадиокомпании LRT командующий сил НАТО в Литве датчанин, полковник Петер Нильсен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Он предлагает России пробить Сувалкский коридор, я правильно поняла?
Ответить
8 мин.
G
GISMbICH
Ну, по их логике, в случае успешной блокады Калининградской людасти, (ключевая фраза &quot;В СЛУЧАЕ&quot;), Путин должен решиться именно на такой шаг. А что если их блокада будет неуспешной?
Ответить
1 мин.
Natalija Osminina
Литва решила внедрить новый план национальной обороны. По этому плану все гражданские лица мужского пола от 18 до 65 лет должны вступить в тероборону и начать обучаться владению оружием. Как это будет претворяться в жизнь опубликуют на днях на  сайте правительства.
Ответить
37 сек.

Картина дня

наверх