«Прошу зачислить меня в ряды», — Пугачева обратилась к россиянам с дерзкой просьбой после поддержки Галкина*

Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна поддерживает во всем своего мужа Максима Галкина*. Хотя, певица не делала каких-либо радикальных заявлений, большинство людей не сомневается в том, что точка зрения у вокалистки относительно политической ситуации в мире уже давно сформировалась.
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