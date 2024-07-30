«Прошу зачислить меня в ряды», — Пугачева обратилась к россиянам с дерзкой просьбой после поддержки Галкина*

Ни для кого не секрет, что Алла Борисовна поддерживает во всем своего мужа Максима Галкина*. Хотя, певица не делала каких-либо радикальных заявлений, большинство людей не сомневается в том, что точка зрения у вокалистки относительно политической ситуации в мире уже давно сформировалась.