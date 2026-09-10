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Газета.ру

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РЕН ТВ: внучка экс-мэра Самары могла травить его тяжелыми наркотиками

РЕН ТВ: внучка экс-мэра Самары могла травить его тяжелыми наркотиками

Экс-мэру Самары Виктору Тархову могли давать тяжелые наркотики. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на психиатра-нарколога, которая работала с протоколом допроса подозреваемой в его убийстве внучкой.

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