"Не в той тюрьме сидел?": Неудобный вопрос про гражданство России возник после скандала с выдачей паспортов в колонии

БлокнотРУ "Убил, сел - получил паспорт РФ": на "строгаче" мигрантам выдают гражданство "с особым вниманием и уважением" Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Самарской области отличилось.
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