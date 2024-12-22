Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    При социализме было ЕЩЕ ХЛЕЩЕ! Убийцам с нацокраин российские суды вообще выносили только порицание! И ничего, НИКТО ...Будут лечить: рус...
  • Ирина Семенова
    Мастурбеки тошнотные! Всех отсюда в свои кишлаки!"Мы сюда едем, чт...
  • Варлам Устрялов
    Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно...Будут лечить: рус...

"Не в той тюрьме сидел?": Неудобный вопрос про гражданство России возник после скандала с выдачей паспортов в колонии

"Не в той тюрьме сидел?": Неудобный вопрос про гражданство России возник после скандала с выдачей паспортов в колонии

БлокнотРУ "Убил, сел - получил паспорт РФ": на "строгаче" мигрантам выдают гражданство "с особым вниманием и уважением" Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Самарской области отличилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Семенова
👍
Ответить
30 мин.
Ирина Семенова
Маразм крепчает!
Ответить
29 мин.
ИС
Ирина Семенова
Страна придурков! А все запад обсуждаем!
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх