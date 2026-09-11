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Trump Lays Out Republicans' Post-Midterms Agenda At Dallas Convention

Trump Lays Out Republicans' Post-Midterms Agenda At Dallas Convention

Trump Lays Out Republicans' Post-Midterms Agenda At Dallas Convention Authored by Joseph Lord via The Epoch Times, President Donald Trump on Thursday evening addressed a crowd in Dallas, touting his administration's achievements on the closing night of the two-day midterm convention and asking voters to back Republican candidates in the upcoming elections.

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