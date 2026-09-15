C Вайнера убирают кричащие вывески

На улице Вайнера в Екатеринбурге убирают кричащие вывески – с фасадов некоторых зданий уже сняли огромные рекламные конструкции, сделали косметический ремонт и заменили более скромными объектами.
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