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Вучич намерен сохранять политику по отказу от санкций против РФ

Вучич намерен сохранять политику по отказу от санкций против РФ

Александар Вучич намерен сохранять независимую политику по отказу от антироссийских санкций, несмотря на продолжающееся давление Запада, заявил президент Сербии в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ СЕРБИЮ, СЕРБОВ И ВУЧИЧА!!
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