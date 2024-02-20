Вучич намерен сохранять политику по отказу от санкций против РФ

Александар Вучич намерен сохранять независимую политику по отказу от антироссийских санкций, несмотря на продолжающееся давление Запада, заявил президент Сербии в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
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