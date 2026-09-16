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Пятый канал

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«Тест ДНК показал, что моя лучшая подруга на самом деле приходится мне сестрой»

«Тест ДНК показал, что моя лучшая подруга на самом деле приходится мне сестрой»

Мина Гелтинк и Минал Тейссен много лет считали друг друга близкими подругами, а позже выяснили, что их связывает не только дружба.

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