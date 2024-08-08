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Космонавты NASA застряли на МКС и не могут вернуться на Землю

Космонавты NASA застряли на МКС и не могут вернуться на Землю

Экипаж Starliner должен был провести на МКС неделю, но сидит там третий месяц.NASA готова просить помощи у Илона Маска для возвращения на Землю экипажа, который застрял на МКС.

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