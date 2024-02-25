Bloomberg: Напряженность в отношениях США и РФ достигает апогея из-за Украины

Напряженность в отношениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации подходит к своему апогею в условиях наступления второй годовщины конфликта на Украине, а также на фоне обстоятельств, связанных с Алексеем Навальным*.
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