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Глава комитета бундестага Рот озабочен расколом между ФРГ и Францией по Украине

Глава комитета бундестага Рот озабочен расколом между ФРГ и Францией по Украине

Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот заявил, что его беспокоят признаки ширящегося раскола между Берлином и Парижем в вопросе поддержки Украины.

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