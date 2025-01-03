«Откровенный беспорядок преодолен»: чем запомнилась деятельность Белоусова на посту главы Минобороны в 2024 году

Главные кадровые изменения в 2024 году произошли в силовом блоке правительства РФ. Новый министр обороны Андрей Белоусов смог модернизировать вооруженные силы, наладить международное сотрудничество и обеспечить социальную поддержку военнослужащих.
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