На ходулях по лагуне: премьера «Джоконды» Амилькаре Понкьелли прошла в Мариинском театре с огромным успехом

Новая опера, поставленная в Мариинском театре, понравилась, кажется, всем. Создатели предъявили публике спектакль, в котором неправдоподобный, «развесистый» сюжет потонул в пучине превосходно исполненной музыки на фоне приятной для глаз картинки.
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