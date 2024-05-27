В Промышленном районе уберут незаконные ларьки

А законные – приведут в надлежащий вид. Глава города Александр Новиков в ходе объезда Промышленного района обратил внимание на незаконные ларьки, установленные на перекрестке улиц Рыленкова и 25 Сентября.
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