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Израиль нанес удары по Ирану. Более 100 самолетов всю ночь бомбили крупнейшие города страны. Что известно об атаке?

Израиль нанес удары по Ирану. Более 100 самолетов всю ночь бомбили крупнейшие города страны. Что известно об атаке?

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранскую территорию. Хотя иранские власти сообщили об успешной работе системы ПВО, израильские военные рассказали, что ни одну ракету перехватить не удалось.

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