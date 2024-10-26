Израиль нанес удары по Ирану. Более 100 самолетов всю ночь бомбили крупнейшие города страны. Что известно об атаке?

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранскую территорию. Хотя иранские власти сообщили об успешной работе системы ПВО, израильские военные рассказали, что ни одну ракету перехватить не удалось.
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