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Гастроэнтеролог Вялов назвал полезный для сосудов вариант бутерброда

Гастроэнтеролог Вялов назвал полезный для сосудов вариант бутерброда

Гастроэнтеролог Сергей Вялов: бутрброды вполне могут быть здоровым перекусом. Гастроэнтеролог Вялов поделился мнением о том что бутерброды как вид перекусов или даже как вариант завтрака прекрасно вписываются в здоровое питание.

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