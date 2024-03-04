Гастроэнтеролог Вялов назвал полезный для сосудов вариант бутерброда

Гастроэнтеролог Сергей Вялов: бутрброды вполне могут быть здоровым перекусом. Гастроэнтеролог Вялов поделился мнением о том что бутерброды как вид перекусов или даже как вариант завтрака прекрасно вписываются в здоровое питание.