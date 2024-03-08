Вестники из глубин: Редкие сельдяные короли явились в Адриатике

Зимняя гладь Адриатического моря, обычно спокойная в это время года, встревожена небывалым визитом. Впервые за много лет на его берегах были обнаружены сельдяные короли – исполинские рыбы, чье появление, согласно поверьям, предвещает грядущие катаклизмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии